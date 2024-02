SI-Bone Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Si-bone-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 90,93 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Si-bone daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 5 Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten, wobei alle 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Si-bone vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 14,94 Prozent steigen. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen die Diskussion an sieben Tagen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Si-bone ausgetauscht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

