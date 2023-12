SI-Bone Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Si-bone-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs von 20,99 USD 3,98 Prozent unter dem GD200 (21,86 USD) liegt. Hingegen signalisiert der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, mit einem Kurs von 18,32 USD ein positives Signal, da der Abstand zum aktuellen Kurs bei +14,57 Prozent liegt. Insgesamt wird der Si-bone-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen heranzieht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Si-bone. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung verleiht.

In Bezug auf die Dividende liegt Si-bone mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (89,11 %) deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Si-bone-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,02 Prozent erzielt, was 62,68 Prozent über dem Durchschnitt (17,33 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0,34 Prozent, wobei Si-bone aktuell um 79,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.