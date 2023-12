SI-Bone Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Anlegerstimmung zu Si-bone war in den letzten Tagen überwiegend positiv, basierend auf einer Stimmungsanalyse und Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, mit zwei tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Si-bone-Aktie wurde ebenfalls untersucht, wobei die Diskussionsintensität als unterdurchschnittlich bewertet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung für Si-bone war negativ, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Si-bone mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 88,67 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die technische Analyse der Si-bone-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist auf eine negative Abweichung hin, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Si-bone daher gemischte Bewertungen, wobei die Anlegerstimmung positiv und die langfristige Stimmung sowie die Dividende negativ bewertet wurden. Die technische Analyse liefert gemischte Signale, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.