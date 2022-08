SISF-EM MA IN-A EUR QF: So könnte es weitergehen!

SISF-EM MA IN-A EUR QF gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 06. September 2021 ein Kurshoch von 75,58 Euro zu notieren. 331 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -13,36 Prozent. Schwierig, für die Anleger von SISF-EM MA IN-A EUR QF in den letzten 331 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.… Hier weiterlesen