SIRIUS MEDICAL KÜNDIGT GROSSE FINANZIERUNGSRUNDE AN, UM DAS UMSATZWACHSTUM UND DIE ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE WEITER ZU BESCHLEUNIGEN

Eindhoven, Niederlande, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Sirius Pintuition® – Übergang von der Lokalisierung zur chirurgischen Marker-NavigationSirius Medical, das führende Unternehmen für die Navigation von chirurgischen Markern, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Runde in Höhe von 12 Mio. EUR bekannt. Die Finanzierung wird das weltweite Wachstum seines Produkts Pintuition beschleunigen und die weitere Produktentwicklung unterstützen. Holland Capital fungierte als Hauptinvestor für diese Serie B und wurde dabei von den bestehenden InvestorenBOM Brabant Ventures, Curie Capital, Team Holmium und einer großen Investition des Managements und des Teams von Sirius Medical unterstützt. Norgine Ventures trat in dieser Runde als neuer Investor bei, um die weitere kommerzielle Einführung zu unterstützen.Das hochmoderne Navigationssystem Pintuition von Sirius bietet Chirurgen eine Echtzeit-Entfernungs- und Richtungsnavigation, um Tumore einfach und präzise zu lokalisieren. Mit mehr als 100 aktiven Zentren und mehr als 5.000 erfolgreichen Pintuition-Verfahren in Westeuropa und den USA erlebte das Unternehmen im Jahr 2022 ein beispielloses Umsatzwachstum, was auf die Benutzerfreundlichkeit von Pintuition, die einfache Implementierung und die beispiellose Präzision bei der Lokalisierung des Zielgewebes zurückzuführen ist.„Sirius Medical hat bei der Entwicklung und Markteinführung der Pintuition-Technologie hervorragende Arbeit geleistet und einen starken kommerziellen Start hingelegt", sagt Peter Stein, Chief Executive von Norgine Ventures. „Norgine Ventures freut sich, die Führungsrolle von Sirius Medical und seine Vision, kosteneffiziente Lösungen für die Chirurgie zu liefern, zu unterstützen."„Wir sind begeistert von dem Marktpotenzial für chirurgische Marker-Navigation", sagt Jan Frens van Giessel, Partner bei Holland Capital. „Wir glauben, dass die Pintuition-Technologie und ihre zukünftigen Innovationen die Chirurgie von nicht tastbaren Tumoren für Patienten und Ärzte erheblich verbessern und die Versorgung von Krebspatienten voranbringen werden."„Die Tatsache, dass wir das am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche geworden sind, ist eine klare Bestätigung für die einzigartigen Vorteile, die unsere Technologie sowohl für Patienten als auch für Ärzte bietet", sagt Bram Schermers, CEO von Sirius Medical. „Ich bin zuversichtlich, dass unser hochtalentiertes und motiviertes Team mit Hilfe dieser jüngsten Finanzierungsrunde die Einführung von Pintuition weltweit weiter vorantreiben wird."Informationen zu Sirius MedicalSirius Medical hat seine Wurzeln im niederländischen Krebsinstitut und widmet sich der Verbesserung der Versorgung von Krebspatienten durch die Bereitstellung von unübertroffenen und dennoch erschwinglichen Lösungen, die eine präzise und effiziente Entfernung von Tumoren ermöglichen. Die Pintuition-Technologie ist präzise, einfach, erschwinglich und sowohl CE- als auch FDA-geprüft. Sirius Medical expandiert schnell mit über 100 Zentren und einem internationalen Vertriebsnetz in Europa und den USA.www.sirius-medical.com | @SiriusMedical | #pintuitionbenjamin.tchang@sirius-medical.comKontakt:benjamin.tchang@sirius-medical.com