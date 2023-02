SIMCom, globales Roaming, kostengünstig und GNSS optional, enthüllt während des MWC Barcelona 2023 die optimiert LTE-CAT-1-bis-Modul SIM7672x-Serie.

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Im Gegensatz zum Sonnenuntergang von 2G/3G, kann das LTE Cat.1 eine ideale alternative für IoT-Applikationen sein, die eine Zwischenbandbreite, Echtzeitreaktion und Mobilität erfordern. Um die sich weiterentwickelnden und schnell wachsenden Anforderungen des Mobilfunkmarktes IoT zu erfüllen, hat SIMCom das optimierte LTE Cat.1 bis Modul der SIM7672X-Baureihe auf den Markt gebracht und bietet eine umfassende Lösung, die eine neue Generation schneller, leistungsstarker IoT-Konnektivität mit globaler Netzwerkabdeckung, geringeren Kosten, niedrigeren Formfaktor und höherer Energieeffizienz bietet.Globale Abdeckung: Die SIM7672X Series unterstützt die Standards des 3GPP R14. Es gibt drei regionale Varianten, darunter Nordamerika (einschließlich US MNOs), europäische und globale Versionen, die globale Frequenzbänder unterstützen. Dies ermöglicht es, an der bestehenden LTE-Mobilfunkinfrastruktur weltweit zu arbeiten. Die globale Roamingfähigkeit der SIM7672X-Serie hat es ebenso als erstes echtes globales LTE Cat.1 bis Modul gekrönt, das Kunden auf der ganzen Welt mit seiner universell anwendbaren LTE-Konnektivität befähigt.Kostengünstig: Basierend auf ausgereiften F&E-Fähigkeiten des SIMCom erreicht die SIM7672X-Baureihe alle notwendigen Funktionen auf wirtschaftliche Art und Weise, was für Kunden mit einem kostenbewussten Design-Budget vorteilhaft ist. Die SIM7672X-Baureihe ist das LTE-only-Modul, das durch die Beseitigung von Hardwareredundanzen, sowie der Integration einer maßgeschneiderten Software sehr kostenoptimiert ist. Es unterstützt eine Datenrate von bis zu 10 Mbps, mehrere integrierte Netzwerkprotokolle, sowie zahlreiche Software- und Betriebssystemtreiber. Darüber hinaus ist der GNSS-Empfänger mit einer hoher Präzision auch In der SIM7672X-Baureihe erhältlich, die Applikationen wie Bestandsverfolgung, YouTube Fuhrparkverwaltung, Mikromobilitäts-Überwachung mit einer multi-constellation-Positionierung und eine drahtlose Kommunikation erleichtert.Kompakte Größe: Die SIM7672X-Baureihe hat eine Größe von 24,0*24,0*2,4 mm, was genau dem 2G/LPWA/Cat.1-Module SIM800 von SIMCom, SIM800F, SIM7000X, SIM 7070X und A7672X entspricht. Dies wird den Geräteherstellern dabei helfen, nahtlos von 2G/ NB-IoT/ Cat zu migrieren. M / Cat. 1 bis Cat.1 bisLeistungseffizient: Begünstigt mit seinem hochintegrierten Produktdesign und dem PSM-Modus, hat die SIM7672x-Baureihe eine extrem niedrige Schlafstromleistung erreicht, die sich auf einem ähnlichen Niveau der LPWA-Module befindet. Es verlängert somit die Batterielebensdauer für Applikationen wie den Smart Utility-Meter, Tracker, E-Mobilität, Parkuhren, Hausautomatisierung und die Sicherheit.Die SIM7672X-Serie wurde offiziell während des MWC Barcelona 2023 eingeführt. Es gibt ebenso zahlreiche Konnektivitätslösungen, die zu erkunden sind, da ein komplettes Sortiment an drahtlosen SIMCom-Modulen am SIMCom-Stand 1B20 in der Halle 1 präsentiert wird. Um ein Meeting mit dem Team von SIMCom vor Ort zu buchen, können Sie Ihre Anfrage an overseas-sales@simcom.com senden. Erfahren Sie mehr über die SIM7672X-Baureihe auf der SIMCom-Website (https://www.simcom.com/product/SIM7672.html).INFORMATIONEN ZU SIMComSIMCom hat sich der Bereitstellung einer Vielzahl von drahtlosen Mobilfunkmodulen und -lösungen verpflichtet, darunter 5G, 4G, LPWA, LTE-A, Smart Module, Automobil-Module, sowie GNSS seit mehr als 20 Jahren. Mit erstklassigen Laboratorien und professionellen F&E-Teams bietet SIMCom fortschrittliche Produkte und hochwertige Dienstleistungen für mehr als 10.000 Kunden in 180 Ländern und Regionen an.Weitere Informationen: www.simcom.comFolgen Sie SIMCom unter LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/663127).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2010273/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/simcom-globales-roaming-kostengunstig-und-gnss-optional-enthullt-wahrend-des-mwc-barcelona-2023-die-optimiert-lte-cat-1-bis-modul-sim7672x-serie-301757838.htmlPressekontakt:meng.ou@simcom.comOriginal-Content von: SIMCom Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuell