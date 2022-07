SIG Group AG-Aktie: Robustes Wachstum in einem volatilen Umfeld!

Weitere Suchergebnisse zu "iShares MSCI USA SRI UCITS ETF":

Key Performance Indicators - H1 2022 Sechs Monate zum 30. Juni 30. Juni 2022 2021 (in Mio. EUR oder %) Bereinigtes EBITDA 280,5 264,1 Bereinigte EBITDA-Marge 24,6% 27,3% EBITDA 238,0 283,5 Bereinigtes Nettoergebnis 115,0 109,6 Nettoergebnis 66,6 92,0 Free Cashflow (9,4) 25,0 Verwässertes EPS (in EUR) 0,19 0,28 Bereinigtes verwässertes EPS (in EUR) 0,33 0,33 Umsatzentwicklung: Q2 2022 Drei Monate…