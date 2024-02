SIG Combibloc Aktie: Das ist erstaunlich

Die Sig-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent auf, was 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Sig-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 21,93 CHF lag. Der letzte Schlusskurs bei 18,02 CHF bedeutet einen Rückgang von 17,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,8 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe bei diesem Durchschnitt (-4,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sig-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Sig-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich ebenfalls auf negative Themen rund um Sig. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sig-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,53 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,56) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Sig-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und den Relative Strength Index.