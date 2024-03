SIG Combibloc Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sig-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sig-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass dieser Wert aktuell bei 21,04 CHF liegt, was 6,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 19,59 CHF liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 18,26 CHF, was 7,28 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Sig-Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 darauf hin, dass die Börse 29,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Sig zahlt, was 3 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Sig mit -14,76 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert des Sektors "Materialien" liegt. In der "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -3,61 Prozent, und auch hier liegt Sig mit 11,15 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.