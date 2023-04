SIG Combibloc Aktie: Anleger aufgepasst!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sig, die im Segment "Papierverpackung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.04.2023, 21:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 23.74 CHF.

Unser Analystenteam hat Sig auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Sig niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (2,03 % gegenüber 3,2 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sig derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,12 CHF, womit der Kurs der Aktie (23,74 CHF) um +7,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,03 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,08 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sig in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sig wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.