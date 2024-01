SIG Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "SIG":

Sig übertrifft die durchschnittliche Performance in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche um 9,17 Prozent und erzielt eine Rendite von 17,44 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor bei 9,33 Prozent, wobei Sig 8,1 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Sig-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 40 GBP, was einer potenziellen Performance von 19,76 Prozent entspricht, da derzeit 33,4 GBP kostet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sig beträgt 94, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sig waren und sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen drehte. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sig daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Sig von der Redaktion Ratings von "Gut" in den Kategorien Branchenvergleich, Analysteneinschätzung und Anlegerstimmung, während die fundamentale Bewertung "Schlecht" ausfällt.