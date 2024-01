SIG Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "SIG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sig beträgt das aktuelle KGV 94, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 als überbewertet gilt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sig insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 40 GBP, was ein Aufwärtspotential von 25,98 Prozent darstellt. Diese Einschätzung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,53 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Sig, mit einem überbewerteten KGV, einer neutralen Analysteneinschätzung, gemischten Signalen aus der technischen Analyse und einer neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.