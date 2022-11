SIDUS METAVERSE führt die großangelegte Einführung von GameFi an: Partnerschaft mit ‚Zeus' gewährleistet eSports-Standards

Sydney (ots/PRNewswire) -Der berühmte ukrainische Profi-Counter-Strike-Spieler Danylo ‚Zeus' Teslenko schließt sich dem SIDUS GATES GameFi-Publisher im Krypto-Metaverse an. Er unterzeichnete einen 10-Jahres-Vertrag für die Veröffentlichung von exklusiven NFT-Kollektionen. Um dieses außergewöhnliche Ereignis zu feiern, hat das Team eine Verlosung im Wert von 100.000 USD organisiert!„Ich habe mich mit vielen Bereichen befasst, darunter Kryptotechnologien und NFT", erklärte er. „Ich habe den Gründer von SIDUS METAVERSE kennengelernt und war von der Arbeit des Unternehmens so begeistert, dass ich mich entschlossen habe, dem Team beizutreten. Ich möchte meine große Erfahrung im eSports nutzen, um neue Produkte bekannt zu machen, sie an die Standards des Cybersports anzupassen und ein weltweites Publikum dafür zu gewinnen.Wir planen die Veröffentlichung einer NFT-Kollektion in limitierter Auflage. Sie wird von einer neuen Spezies repräsentiert: Cyborgs mit einzigartigen Skins und Wert für alle SIDUS-Benutzer. Die Besitzer können eine einzigartige Ressource erhalten, die von allen SIDUS METAVERSE Benutzern begehrt wird."Ein Games-Publisher für eine neue ÄraSIDUS GATES ist ein exklusiver Games-Publisher, der Spielestudios und ihre Projekte in SIDUS METAVERSE einbindet. Alle zukünftigen Spiele werden sich an eine einheitliche Spielregel halten und native Token verwenden. Da für den Start mehrere Spiele geplant sind, können Zeus und andere Spieler ihre Erfahrungen und Fähigkeiten einsetzen, um Produkte zu entwickeln, die es mit den Giganten aufnehmen können.„Wir stehen bereits in engen Verhandlungen mit mehreren herausragenden eSports-Athleten und planen, sie in die Entwicklung neuer Produkte einzubeziehen. Ich kann Ihnen keine Namen nennen, aber sie sind ziemlich beeindruckend."SIDUS GATES, Mitbegründer und CEO Roman Povolotski äußerte sich ebenfalls zu der jüngsten Verstärkung des Teams. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft bekannt zu geben und werden unser Bestes mit hochkarätigen Veröffentlichungen und Spielprodukten geben", erklärte er. „Um dieses Ereignis zu feiern, haben wir beschlossen, einen besonderen Wettbewerb im Wert von 90.000 USD durchzuführen! 300 NFT-Kits werden verlost!"Jeder kann daran teilnehmen, indem er dieses Formular ausfüllt und sich an einem riesigen Preispool mit einer garantierten Belohnung von Ingame-Gadgets im Wert von 100 USD beteiligt: https://forms.gle/gj6iBe2HQkK6YyBK8Der Weg zum Metaverse-GamingNun ist es offiziell – Danylo ‚Zeus' Teslenko tritt dem Metaverse als Botschafter und Sprecher für bedeutende Veränderungen und die großangelegte Einführung von NFT bei. Sehen wir uns seine Fortschritte genau an!Erfahren Sie mehr über SIDUS Metaverse:Website (https://sidusheroes.com/) | Twitter (https://twitter.com/galaxy_sidus) | Discord (https://discord.gg/sidus-heroes) | Reddit (https://www.reddit.com/user/sidus__heroes/) | Telegram (https://t.me/sidus_heroes) | Medium (https://medium.com/sidus-nft-heroes)Danylo ‚Zeus' Teslenko offizielle Konten in den sozialen Medien:Instagram (https://www.instagram.com/zeuscsgo) | Twitter (https://twitter.com/ZeusCSGO) | Facebook (https://www.facebook.com/ZeusCSGO)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957742/SIDUS_METAVERSE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sidus-metaverse-fuhrt-die-groWangelegte-einfuhrung-von-gamefi-an-partnerschaft-mit-zeus-gewahrleistet-esports-standards-301690516.htmlPressekontakt:Vlad Grin,team@sidusheroes.com,+375 29 261 4875Original-Content von: SIDUS METAVERSE, übermittelt durch news aktuell