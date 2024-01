SI6 Metals Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Si6 Metals-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,0045 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich fällt die Bewertung auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aus, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Si6 Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen, jedoch gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Si6 Metals-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie dem Anleger-Sentiment.