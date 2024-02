SH Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die Sh-Aktie wird von Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,48, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,72 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sh-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Sh-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,24 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,123 HKD, was einem Unterschied von -48,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,14 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Sh in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sh vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.