SH Holdings Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Sh-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sh-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" (KGV von 47,25) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sh damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,26 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,132 HKD liegt, was einer Abweichung von -49,23 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 0,22 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-40 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Sh-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Sh bei -31,12 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche weist eine mittlere Rendite von -5,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, während Sh mit 25,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Sh-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.