SHUTTERSTOCK ERNENNT SEJAL AMIN ZUM CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

New York (ots/PRNewswire) -Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (das „Unternehmen"), eine führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass Sejal Amin mit Wirkung vom 12. September 2022 als Chief Technology Officer (CTO) in das Führungsteam und die Geschäftsleitung des Unternehmens eintreten wird.Mit mehr als 20 Jahren globaler Führungs-, Produkt- und Technologieerfahrung wird Sejal eine technologische Vision und Strategie entwickeln, die Shutterstocks Technologieplattform transformiert, um Kunden und Mitwirkenden eine neue und unvergleichliche Erfahrung zu bieten.„Ich freue mich sehr, Sejal bei Shutterstock willkommen zu heißen, da wir unsere digitale Transformation zu einer Full-Service-Kreativplattform fortsetzen, die Kreativität demokratisiert, kreative Grenzen verschiebt und unseren Kunden und Mitwirkenden auf der ganzen Welt unvergleichliche Erlebnisse bietet", sagte Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock. „Sejal ist eine angesehene und geschätzte Führungspersönlichkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Innovation, und ich bin zuversichtlich, dass sie die Technologieplattform von Shutterstock erfolgreich in die nächste bahnbrechende Phase führen wird."„Shutterstock ist ein Unternehmen, das sich seit seiner Gründung vor fast 20 Jahren immens gewandelt hat, und ich fühle mich geehrt, der nächste Chief Technology Officer zu sein", sagte Sejal Amin. „Die Innovation, die das Unternehmen erreicht hat - von erstklassigen Workflow-Anwendungen bis hin zu branchenführender Technologie - ist enorm, und ich freue mich darauf, die Vision des Unternehmens weiter auszubauen und das Potenzial von Shutterstocks breit gefächertem Angebot zu nutzen, während wir eine neue Ära für Shutterstock feiern."Zuletzt war sie Chief Product and Technology Officer bei Khoros, einem Unternehmen aus dem Vista-Portfolio, wo sie eine verteilte Produkt- und Technologieorganisation integrierte und gleichzeitig eine Produkt- und Betriebsstrategie zur Umsetzung der Vision und der Wachstumsziele des Unternehmens definierte. Davor war sie als CTO für das Thomson Reuters Tax and Accounting Tax Professionals Business tätig. Sie verfügt über ein breites Spektrum an technologischer Führungserfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen von Thomson Reuters und leitet seit über 15 Jahren globale Produktentwicklungsteams und Portfolios von wachsender Größe und Komplexität.Mit der Ernennung von Sejal zum CTO hat Shutterstock nun drei Frauen im Vorstand und zwei Frauen, die die Produktentwicklungsstrategie leiten, darunter Chief Product Officer Meghan Schoen.Informationen zu Shutterstock, Inc. Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=1920802466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D1705115157%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252F%26a%3Dhigh-quality%2Blicensed%2Bphotographs&a=hochwertige+lizenzierte+Fotos), Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 415 Millionen Bilder und mehr als 26 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Splash News, die weltweit führende Entertainment-Nachrichtenagentur für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen, Pond5, der weltweit größte Videomarktplatz, TurboSquid, der weltweit größte 3D-Inhaltsmarktplatz; PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=326278798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D2780675203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.picmonkey.com%252F%26a%3Dleading%2Bonline%2Bgraphic%2Bdesign%2Band%2Bimage%2Bediting%2Bplatform&a=f%C3%BChrende+Online-Plattform+f%C3%BCr+Grafikdesign+und+Bildbearbeitung); Offset, eine High-End-Bildsammlung; Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=3283140278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D750508713%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Fstudios%26a%3Dan%2Bend-to-end%2Bcustom%2Bcreative%2Bshop&a=ein+End-to-End-Kreativshop); PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=679975867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D1304367401%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.premiumbeat.com%252F%26a%3Droyalty-free%2Bmusic&a=lizenzfreie+Musikbibliothek); Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=1661779477&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D2705097934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shutterstock.com%252Feditorial%26a%3Deditorial%2Bimages&a=redaktionellen+Bildern) und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644271-1&h=814215735&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644271-1%26h%3D784930516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ampermusic.com%252F%26a%3DAI-driven%2Bmusic%2Bplatform&a=KI-gesteuerte+Musikplattform) und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.