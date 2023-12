SHS Viveon Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Viveon ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Marktteilnehmer haben in sozialen Medien überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Viveon-Aktie leicht über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine ähnliche Abweichung auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Viveon im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen mit einer Dividende von 0% schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Viveon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Viveon aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, der Dividende und des RSI eine "Neutral"-Bewertung.