SHS Viveon Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um festzustellen, ob ein Aktientitel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Viveon auf den Zeiträumen von 7 und 25 Tagen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Viveon derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt die gleiche Situation, mit einem Wert von 56,92, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Dividendenrendite steht Viveon aktuell bei 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0,39 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Viveon als "neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Viveon einen Wert von 11,37, der deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen" von 82 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Viveon in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -47,13 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" mit einer mittleren Rendite von -0,76 Prozent liegt Viveon mit 46,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung ("schlecht") in dieser Kategorie.