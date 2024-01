SHS Holdings Ltd Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs von Shs Neutralings Ltd verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,42 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" liegt die Rendite 11,83 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich "Bauwesen" beträgt -3,78 Prozent, und Shs Neutralings Ltd liegt aktuell 12,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Shs Neutralings Ltd als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 65,38 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shs Neutralings Ltd-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,12 SGD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,12 SGD führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shs Neutralings Ltd diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.