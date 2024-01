SHS Holdings Ltd Aktie: Quo vadis?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Shs Neutralings Ltd wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shs Neutralings Ltd im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,42 Prozent erzielt, was 11,83 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich für das "Bauwesen" liegt die Aktie 12,65 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shs Neutralings Ltd als neutral eingestuft wird, basierend auf einem Wert von 50 für den RSI7 und 65,38 für den RSI25.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,14 SGD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 0,12 SGD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Shs Neutralings Ltd daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität, die Rate der Stimmungsänderung, den Aktienkurs, den Relative Strength-Index und die technische Analyse.