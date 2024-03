SHS Holdings Ltd Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Shs Neutralings Ltd verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,124 SGD, was einer Entfernung von -4,62 Prozent vom GD200 (0,13 SGD) entspricht. Dies signalisiert eine neutrale charttechnische Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,12 SGD, was einem Abstand von +3,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shs Neutralings Ltd einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 21 aufweisen, lässt dies darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Shs Neutralings Ltd mit einer Ausschüttung von 2,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (3,86 %) niedriger. Die Differenz von 1,01 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shs Neutralings Ltd neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.