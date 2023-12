SHS Holdings Ltd Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shs Neutralings Ltd derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 SGD, während der Kurs der Aktie (0,128 SGD) um -8,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,13 SGD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Shs Neutralings Ltd in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,45 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -5,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shs Neutralings Ltd liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shs Neutralings Ltd einen Wert von 12 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 20 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.