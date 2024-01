SHS Holdings Ltd Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Tastemaker Acquisition Corp":

Shs Neutralings Ltd verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,42 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -11,33 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -5,71 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 10,72 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shs Neutralings Ltd derzeit um -7,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -14,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shs Neutralings Ltd weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 60,53 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt für das Wertpapier von Shs Neutralings Ltd.