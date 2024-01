SHS Holdings Ltd Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass Shs Neutralings Ltd über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung nur geringe Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Aktie von Shs Neutralings Ltd sowohl für einen Zeitraum von sieben Tagen als auch für 25 Tagen eine "Neutral"-Empfehlung zu. Der Wert des RSI7 beträgt 50 und der Wert des RSI25 liegt bei 65,38, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shs Neutralings Ltd-Aktie ein Durchschnitt von 0,14 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,12 SGD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt ebenfalls 0,12 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Shs Neutralings Ltd war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine durchweg "Neutral"-Einschätzung für Shs Neutralings Ltd hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des Relative Strength Index und des Anleger-Sentiments.