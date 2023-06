SHRS Consulting GmbH expandiert weiter: Door-to-Door-Experten beziehen neuen Standort in Berlin

Berlin (ots) -Die SHRS Consulting GmbH, ein führendes Beratungsunternehmen im Door-to-Door-Bereich, setzt ihren Expansionskurs fort: Wie die Geschäftsführung mitteilte, bezieht das Unternehmen zeitnah einen neuen Standort direkt am Kurfürstendamm in der Brandenburgischen Straße. Mit seinen hohen Decken, einer beeindruckenden Fläche von 280 Quadratmetern und seinem modernen Ambiente bietet das neue Büro beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum.Gründer und Geschäftsführer Sabrina Nennemann und Fabian Durek: "Damit Door-to-Door-Verkäufer an der Haustür erfolgreich sind, reichen der Pitch, das Produktwissen und die Einwandbehandlung nicht aus - auch das Mindset muss stimmen. Mit unserem ganzheitlichen Coaching decken wir alle Bereiche ab - und verhelfen unseren Kunden so zu langfristigem Erfolg. Aufgrund der hohen Nachfrage sind wir im vergangenen Jahr stark gewachsen. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, benötigen wir nun mehr Platz. Unser neues Office bietet nicht nur großzügige Arbeitsräume für mehrere neue Mitarbeiter, sondern verfügt auch über einen eigenen Seminarraum, in dem wir künftig Seminare und Kundenevents durchführen können."Seit ihrer Gründung ist die SHRS Consulting GmbH kontinuierlich gewachsen. Mit dem Umzug an einen neuen Standort steht nun der nächste Schritt an, der dem Beratungsunternehmen dabei helfen soll, weiter zu wachsen. Bereits im vergangenen Jahr konnten die Door-to-Door-Experten ein steigendes Auftragsvolumen verzeichnen - und auch die Prognosen für dieses Jahr sehen positiv aus und versprechen weiteres Wachstum. Das neue Büro im Herzen Berlins ist schick und modern, verfügt aufgrund des Fahrstuhls aus dem Jahr 1934 aber auch über einen leicht historischen Touch. Zudem ermöglicht es den direkten Zugang zu einer Vielzahl guter Restaurants und renommierter Geschäfte am Kurfürstendamm, dem Hotspot der Stadt.Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, sucht die SHRS Consulting GmbH aktuell zudem nach mehreren neuen Mitarbeitern. Insbesondere werden Vertriebsmitarbeiter, eine neue Assistenzkraft und Social-Media-Mitarbeiter gesucht, um das bestehende Team zu erweitern. Menschen, die auf der Suche nach einer langfristigen Tätigkeit sind, die sie als Person wachsen lässt und ihnen ein überdurchschnittliches Einkommen einbringt, sind herzlich willkommen, gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen zu wachsen. Die SHRS Consulting GmbH ist stolz darauf, ihren Mitarbeitern ein exklusives Arbeitserlebnis in einem wertschätzenden Umfeld zu bieten, in dem sie tagtäglich Bestleistungen erzielen können. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen, sich bei den Door-to-Door-Experten zu bewerben, denn während der Einarbeitung lernen sie alles, was sie zur Ausführung ihres Jobs benötigen."Unsere Mission ist es, den Ruf des Door-to-Door-Vertriebs wieder in ein positives Licht zu rücken. Über die nächsten Jahre werden wir weiter wachsen und expandieren. Als moderner Arbeitgeber ist es unser Ziel, unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie ihr volles Potenzial entfalten können. Unser neues Office schafft in diesem Zusammenhang optimale Voraussetzungen für berufliches und persönliches Wachstum", so Sabrina Nennemann und Fabian Durek.Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://shrs.de/karriere/Pressekontakt:SHRS Consulting GmbHSabrina Nennemann und Fabian DurekE-Mail: Kontakt@shrs.deWebseite: https://shrs.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SHRS Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell