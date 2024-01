SHQ Response schreibt die Regeln zur Visualisierung von Cyberrisiken und Zusammenarbeit neu

London (ots/PRNewswire) -SecurityHQ (https://www.securityhq.com/) definiert mit seinen neuesten Funktionen für das Risiko- und Vorfallsmanagement für die preisgekrönte SHQ Response Platform (https://www.securityhq.com/platform/) die Regeln neu.Befähigung von CISO, Cyberrisiken zu visualisieren und zu entschärfenDie SHQ Response Platform dient als Notaufnahme und das Risk Centre ist der Wellness Hub für alle Überwachungsmaßnahmen und Aktionen im Bereich Cybersicherheit. Dies schloss eine komplette Überarbeitung der Art und Weise ein, wie Risiken visualisiert werden und wie Kunden mit ihrem Sicherheitsteam zusammenarbeiten.Das Risk Centre wurde entwickelt, um Notfälle zu verhindern, bevor sie eintreten. Um dies zu ermöglichen, hat SecurityHQ sein geistiges Eigentum und sein Wissen im Bereich Risikominderung und Cybersicherheit gebündelt und mit mehreren branchenweit renommierten Quellen zusammengeführt, darunter das National Institute of Standards and Technology (NIST (https://www.securityhq.com/blog/building-a-resilient-digital-future-nists-impact-on-cybersecurity/)), das National Cyber Security Centre (NCSC) und MITRE (https://www.securityhq.com/blog/how-the-mitre-attck-framework-has-revolutionised-cyber-security/) Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (ATT&CK), um Maßnahmen zur Identifizierung, Darstellung und Bekämpfung von Risiken bereitzustellen.„Die SHQ Response Platform ist eine einzigartige Plattform für die Branche, da sie auf einer Kombination verschiedener Quellen basiert und immer im Kontext des Kunden zu sehen ist. Das Risk Centre (https://www.securityhq.com/risk-management-analytics-platform/) macht dieses Angebot wirklich einzigartig, da der Benutzer damit in der Lage ist, die Auswirkungen von Sicherheitsbedrohungen auf das Unternehmen zu kalkulieren, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken zu berechnen, all die verschiedenen Taktiken und Techniken zu identifizieren und zu zeigen, wie sich diese Risiken bestmöglich eindämmen lassen – und das zentral von einem einzigen Ort aus." – Chris Cheyne, Leiter des Sicherheitsbetriebszentrums und Leiter des Bereichs Technik, SecurityHQZusammenschluss von SecurityHQ, NIST, MITRE und NCSC IntelligenceMit der SHQ Response Platform können Benutzer jetzt:- Bedrohungen, Vermögenswerte und Schwachstellen abbilden, um Risiken abzuleiten.- Risiken gemäß NIST 800-30 verwalten.- In Verbindung mit NIST 800-53 den Reifegrad und Abhilfemaßnahmen mit großer Tragweite identifizieren.- Abhilfemaßnahmen, Aufgabenzuweisungen und Fortschritte nachverfolgen.- Compliance-Vorfälle mit Risiken verknüpfen, um sich wiederholende Vorfälle, die Störungen verursachen, zu reduzieren.- Monatlich individuelle Berichte vom Data Analytics Team erhalten, um Maßnahmen zu priorisieren.- Die Grafikkarte für Vorfälle ansehen, die Informationen zu einem Vorfall in Echtzeit anzeigt, einschließlich der Registerkarte zur Ansicht der Zeitleiste, der Registerkarte zur grafischen Darstellung und der Registerkarte für MITRE-Taktiken.- Vorfälle untersuchen und Prioritäten setzen. Vorfälle anhand von MITRE ATT&CK kategorisieren und ihnen basierend auf CIA-Attributen, der Relevanz von Assets und möglichen Auswirkungen eine Risikostufe zuweisen.„Dies ist die bislang einzige Plattform, die diese Möglichkeiten bietet. Es gibt eine ganze Reihe von Risikomanagement-Plattformen, die sich jedoch nicht sonderlich detailliert mit den Risiken im Bereich der Cybersicherheit befassen. Die SHQ Response Platform hat die Cybersicherheit vereinfacht, da sie es Kunden ermöglicht, selbst Teil ihrer Sicherheitsstrategie zu werden. Sie wurde entwickelt, damit Unternehmen mehr über potenzielle Bedrohungen erfahren und gemeinsam mit ihren zuständigen Sicherheitsexperten Cyberprobleme lösen können."– Feras Tappuni, Geschäftsführer von SecurityHQUnd das ist erst der Anfang. Die SHQ Response Platform entwickelt ihre Funktionen für die Reaktion auf Vorfälle (https://www.securityhq.com/incident-management-response-platform/) kontinuierlich weiter, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen und die Kundenerfahrung zu verbessern. Weitere Informationen über die Entwicklungen der SHQ Response Platform erhalten Sie hier (https://www.securityhq.com/talk-with-a-security-expert/) im Gespräch mit einem Sicherheitsexperten.Informationen zu SecurityHQSecurityHQ (https://www.securityhq.com/) ist ein globaler MSSP, der mit Unterstützung seiner 6 führenden Global Security Operation Centres Bedrohungen sofort erkennt und auf sie reagiert. Als Ihr Sicherheitspartner informieren wir Sie rechtzeitig über Bedrohungen und reagieren darauf. Erhalten Sie Zugang zu einer ganzen Armada von Analysten, die als Erweiterung Ihres Teams 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit Ihnen zusammenarbeiten. Unsere Global Security Operation Centres beraten Sie individuell und bieten Ihnen volle Transparenz, damit Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit Ihres Unternehmens machen müssen. Nutzen Sie unsere preisgekrönten Sicherheitslösungen, unser Wissen, unsere Mitarbeiter und unsere Prozesse, um Ihre Geschäftsabläufe zu beschleunigen und das Risiko sowie die Gesamtkosten im Bereich Sicherheit zu senken.Website: securityhq.com Facebook: https://www.facebook.com/SechqX: https://twitter.com/security_hq LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/securityhq/Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Eleanor Barlow unter pr@securityhq.com, (mailto:pr@securityhq.com) 02033270699Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2318716/SecurityHQ_SHQ_Response_Platform_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1196748/SecurityHQ_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shq-response-schreibt-die-regeln-zur-visualisierung-von-cyberrisiken-und-zusammenarbeit-neu-302036133.htmlOriginal-Content von: SecurityHQ, übermittelt durch news aktuell