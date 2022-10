SHINE erhält niederländische Genehmigung für Projekt, um den Patientenzugang zu einer vielversprechenden neuen Nuklearmedizin zu verbessern

Veendam, Niederlande, und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Genehmigung des Förderungsvorschlags von SHINE Europe durch die niederländischen Behörden erster Schritt auf dem Weg hin zur Terbium-ProduktionEANM Stand Nr. 63 -- SHINE Technologies, ein Fusionstechnologie-Unternehmen der nächsten Generation, und SHINE Europe gaben heute bekannt, dass die niederländischen Behörden einen wesentlichen Förderungsvorschlag zur Entwicklung eines Plans zur Herstellung verschiedener Terbium-Isotope für den Einsatz in der Nuklearmedizin genehmigt haben.Im Rahmen dieses Projekts zielt SHINE Europe zusammen mit dem University Medical Center Groningen (UMCG) und der Delft University of Technology (TU Delft) darauf ab, alle Technologien und Einrichtungen zu entwickeln und zu realisieren, die erforderlich sind, um die gesamte Lieferkette der terbium-basierten Nuklearmedizin zu sichern. Dies wird auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern in der Europäischen Union bedeuten. „Frühere Kooperationen mit UMCG und TU Delft waren sehr fruchtbar", so Harrie Buurlage, General Manager von SHINE Europe. „Wir blicken unserer Zusammenarbeit innerhalb des Projekts daher mit großer Zuversicht entgegen."Forschungsergebnisse zeigen, dass Terbium-Isotope eine potenziell wirksame Methode zur Diagnose und Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten darstellen. Ein Mangel an wesentlichen Rohstoffen und eine komplexe Verarbeitungstechnologie gehören jedoch zu den gegenwärtigen Hindernissen für die Terbium-Produktion. Diese Hindernisse können durch die innovativen Produktionsmethoden von SHINE beseitigt werden. Diese ermöglichen SHINE eine vertikal integrierte Lieferkette, von der Rohstoffproduktion bis hin zur Reinigung von cGMP-Produkten.SHINE, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich neuer Hightech-Methoden zur Herstellung von Medikamenten, produziert derzeit Lutetium-177 in Janesville, Wisconsin (USA). Das Unternehmen baut aktuell die weltweit größte vollständig auf medizinische Isotope spezialisierte Produktionsanlage auf seinem Campus in Janesville. Mit dieser Anlage kann dann das diagnostische Medikament Molybdän-99 produziert werden, das bei Millionen von Eingriffen zur Erkennung von Herzkrankheiten und Krebs verwendet wird. Die Anlage soll 2023 in Betrieb genommen werden und wird in der Lage sein, die Suite von spaltbasierten Radioisotopen sowie wichtige neutroneneinfang-basierte Isotope zu produzieren. SHINE Europe plant in den nächsten fünf Jahren eine ähnliche Produktionsstätte in Veendam in den Niederlanden.„Die Entwicklung eines neuen Versorgungssystems für terbiumbasierte Medikamente wird ein weiterer wichtiger Meilenstein dafür sein, Patienten Zugang zu vielversprechenden neuen Behandlungsmöglichkeiten zur Unterstützung ihres kontinuierlichen Kampfes gegen den Krebs zu bieten", so Harrie Buurlage, General Manager von SHINE Europe. „Wir danken den niederländischen Behörden für ihre Unterstützung bei unseren Bemühungen um Terbium und hoffen auf eine ähnliche Unterstützung seitens der Europäischen Kommission." Der Förderungsvorschlag bedarf der endgültigen Genehmigung durch die Europäische Kommission.Informationen zu SHINESHINE ist ein Unternehmen für Nukleartechnologie der nächsten Generation, das fortschrittliche Fusionstechnologie einsetzt, um einen skalierbaren Weg in Richtung Fusionsenergie zu schaffen. Das Unternehmen mit Sitz Janesville in Süd-Wisconsin und einem in der Entwicklung befindlichen zukünftigen Standort in Europa stellt seine sichere, kostengünstige und umweltfreundliche Technologie in einem inkrementellen Vorgehen bereit. SHINE-Systeme werden für die industrielle Bildgebung von Komponenten unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transportwesen und Energiesektor verwendet. Die patentierten Produktionsprozesse für Isotope von SHINE erzeugen Molybdän-99 und Lutetium-177 ohne Träger, die bei Zehntausenden von täglichen Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Herzkrankheiten und Krebs im späten Stadium verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.shinefusion.com/shine-europe-home/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3679898-1&h=894835389&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3679898-1%26h%3D1529986204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shinefusion.com%252Fshine-europe-home%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shinefusion.com%252Fshine-europe-home%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.shinefusion.com%2Fshine-europe-home%2F) oder auf https://www.linkedin.com/company/80677859 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3679898-1&h=3683912051&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3679898-1%26h%3D583329544%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F80677859%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F80677859&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F80677859)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1797570/SHINE_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3679898-1&h=4004256934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3679898-1%26h%3D1794811580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1797570%252FSHINE_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1797570%252FSHINE_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1797570%2FSHINE_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shine-erhalt-niederlandische-genehmigung-fur-projekt-um-den-patientenzugang-zu-einer-vielversprechenden-neuen-nuklearmedizin-zu-verbessern-301652596.htmlPressekontakt:Tammy Jackson,tammyjackson@shinefusion.comOriginal-Content von: SHINE Technologies, LLC, übermittelt durch news aktuell