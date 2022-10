SHINE-Superzelle schließt Werksabnahme vor dem Versand in die USA ab

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Bank von heißen Zellen, die von Von Gahlen hergestellt wird, wird eine entscheidende Rolle bei der Produktion wichtiger medizinischer Isotope spielen.SHINE Technologies und Von Gahlen International haben heute bekanntgegeben, dass die Superzelle von SHINE die Abnahmeprüfung bestanden hat. Der Abschluss dieser Prüfung bedeutet, dass die Superzelle, eine Bank mit zehn heißen Zellen, nun für den endgültigen Versand zur „Chrysalis", der großen Produktionsanlage für medizinische Isotope von SHINE in Janesville, Wisconsin, vorbereitet wird.Die Superzelle wird wichtige Prozesse für die Produktion medizinischer Isotope (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672471-1&h=3444685502&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3672471-1%26h%3D2264616578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shinefusion.com%252Fmedical-isotopes%252F%26a%3Dmedical%2Bisotope%2Bproduction&a=Produktion+medizinischer+Isotope) unterbringen, einschließlich Extraktion, Reinigung und Verpackung von Molybdän-99 (Mo-99) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672471-1&h=2754275036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3672471-1%26h%3D1898855930%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shinefusion.com%252Fmedical-isotopes%252Fmolybdenum-99%252F%26a%3Dmolybdenum-99%2B(Mo-99)&a=Molybd%C3%A4n-99+(Mo-99)). Das medizinische Isotop wird für mehr als 40 Millionen Patienten weltweit pro Jahr verwendet, und die Superzelle wird eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit von SHINE spielen, bis zu 20 Millionen Dosen Mo-99 pro Jahr zu produzieren. Von Gahlen erhielt den Auftrag für die Superzelle basierend auf seinem Fachwissen in der Herstellung kritischer Lösungen für die Nuklearmedizin und Radiopharmazie, seinem Engagement für das SHINE-Projekt und aufgrund seiner Übereinstimmung mit den Kernwerten von SHINE.„Wir sind dankbar, dass wir als Partner für dieses Projekt ausgewählt wurden, und wir begrüßen die Herausforderung, etwas so Einzigartiges zu produzieren", sagte Jaap Duiker, Managing Director von Von Gahlen. „Zu wissen, dass diese Arbeit bis zu 20 Millionen Patienten helfen könnte, die potenziell von Krebs oder Herzerkrankungen bedroht sind, macht dieses Projekt wirklich besonders. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit SHINE zusammenzuarbeiten, und teilen seine Vision für eine sicherere, gesündere und sauberere Welt".Die Installation der Superzelle ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um eine substanzielle Fertigstellung des Baus zu erreichen, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Betriebslizenz von der Nuclear Regulatory Commission. SHINE geht davon aus, diese Lizenz im Jahr 2023 zu erhalten.„Nachdem ich den Fortschritt der Superzelle bei meinen letzten Reisen nach Europa gesehen habe, freue ich mich, dass sie die Prüfung bestanden hat und auf dem Weg nach Wisconsin ist. Dies stellt einen weiteren großen Schritt nach vorne für die weltweit erste Fusionsanlage dar, die sich ausschließlich der Herstellung von medizinischen Isotopen und der Verbesserung der Patientenversorgung in den USA und auf der ganzen Welt widmet", sagte Greg Piefer, Gründer und CEO von SHINE. „Ich war sehr beeindruckt von der Fähigkeit von Von Gahlen, dieses komplexe, einzigartige Projekt durchzuführen, und bin dankbar für unsere kontinuierliche Partnerschaft. Von Gahlen hat einen neuen Exzellenzstandard bei der Herstellung von heißen Zellen gesetzt, und wir freuen uns, dieses System in der Chrysalis einsetzen zu können, wo es im Laufe seiner Lebensdauer bis zu einer Milliarde Dosen Arzneimittel produzieren wird."SHINE beabsichtigt außerdem, das Wissen und die Erfahrung aus dem Bau der Anlage für medizinische Isotope in Wisconsin zu nutzen, um den Bau einer Schwesteranlage in Veendam, Niederlande, zu beschleunigen.„Angesichts dieses Meilensteins sind wir zuversichtlich, dass die Produktionsanlage von SHINE Europe in Veendam, Niederlande, rechtzeitig fertiggestellt wird", sagte Harrie Buurlage, General Manager von SHINE Europe. „Je früher unsere Anlage in Veendam bereit ist, desto eher können wir Millionen von Patienten in Europa und der restlichen Welt helfen."Informationen zu SHINESHINE ist ein Unternehmen für Nukleartechnologie der nächsten Generation, das modernste Fusionstechnologie einsetzt, um einen skalierbaren Weg in Richtung Fusionsenergie zu schaffen. Das Unternehmen mit Sitz Janesville in Süd-Wisconsin und einem in der Entwicklung befindlichen zukünftigen Standort in Europa stellt seine sichere, kostengünstige und umweltfreundliche Technologie in einem schrittweisen Vorgehen bereit. Unsere Systeme werden für die industrielle Bildgebung von Komponenten unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transport und Energie verwendet. Die proprietären Produktionsprozesse für Isotope von SHINE erzeugen Molybdän-99 und Lutetium-177 ohne Träger, die bei Zehntausenden von täglichen Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Herzkrankheiten und Krebs im späten Stadium verwendet werden. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie SHINE auf LinkedIn, Twitter und Facebook.Informationen zu Von GahlenVon Gahlen ist ein hochmoderner Hersteller von Abschirmungslösungen für die Nuklearmedizin und die Radiopharmazie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden und unterhält Vertriebsbüros in den USA und Deutschland. Von Gahlen bietet standardmäßige oder kundenspezifische heiße Zellen sowie eine breite Palette an Zusatzgeräten für heiße Labore sowie strahlensichere radiopharmazeutische Verpackungen und mehr an. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie Von Gahlen auf LinkedIn, Facebook und Instagram.YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZAcUSp1x_zQ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672471-1&h=3500280776&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZAcUSp1x_zQ&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZAcUSp1x_zQ)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1797570/SHINE_Email_Footer_Logo_2022_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672471-1&h=1372507889&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3672471-1%26h%3D2724808348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1797570%252FSHINE_Email_Footer_Logo_2022_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1797570%252FSHINE_Email_Footer_Logo_2022_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1797570%2FSHINE_Email_Footer_Logo_2022_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shine-superzelle-schlieWt-werksabnahme-vor-dem-versand-in-die-usa-ab-301646603.htmlPressekontakt:SHINE Technologies,Tammy Jackson,tammyjackson@shinefusion.com; Von Gahlen,Heidi Raayman,h.raayman@vongahlen.comOriginal-Content von: SHINE Technologies, LLC, übermittelt durch news aktuell