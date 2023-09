SHEIN PRÄSENTIERT DIE KOLLEKTIONEN FÜR HERBST/WINTER 2023 IN DER PER LIVESTREAM ÜBERTRAGENEN MODENSCHAU ,,SHEIN LIVE: FRONT ROW"

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die Modenschau wird von der gefeierten Schauspielerin und Influencerin Teala Dunn moderiert und hat den Star-Stylisten EJ King als besonderen Gast.Am 24. September wird SHEIN (https://us.shein.com/?url_from=usgooglebrandshein_shein01_srsa_California_20210124&cid=10652259249&setid=107687670400&adid=494271578061&pf=GOOGLE&gclid=CjwKCAjw6p-oBhAYEiwAgg2PgkHeC5O3IGEMy86xMF3Qk_ZtYcaULXXlZMvcvxpJWyYA1T4YYUP4RRoCvfsQAvD_BwE), ein weltweiter, integrierter Mode- und Lifestyle-Marktplatz, Stücke aus neun seiner neuen Kollektionen für Herbst/Winter in einer speziellen Episode der SHEIN Livestream-Show ,,SHEIN Live: Front Row" zum Einkauf präsentieren. Der dreistündige Livestream wird von der gefeierten Schauspielerin und Influencerin Teala Dunn (https://www.instagram.com/ttlyteala/?hl=en) und der SHEIN-Moderatorin Renee Ariel (https://www.instagram.com/reneeariel/?hl=en) präsentiert, wobei der prominente Stylist EJ King (https://www.instagram.com/ejking21/) als besonderer Gast auftreten wird.Am Sonntag um 17:00 Uhr können die Fans die Show über die SHEIN-App sowie die Facebook-, X-, YouTube- und Instagram-Seiten von @sheinofficial und @sheinus mitverfolgen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, die neuesten Modetrends für jeden Körperbau und jeden Anlass zu sehen - sei es für den Weg ins Büro, eine Happy Hour oder eine romantische Verabredung am Abend. Die Kleidung, die im Rahmen von ,,SHEIN Live: Front Row" präsentiert wird, erstreckt sich über die neun neuen Kollektionen, darunter Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, „It" Girl, Boho Glam, Fits For All und SHEIN X.„SHEIN wurde mit der Mission gegründet, Mode für alle zugänglich zu machen, und mit ,,SHEIN Live: Front Row" freuen wir uns, allen Fans die Möglichkeit zu geben, Mode von den Plätzen der ersten Sitzreihe aus zu genießen," so George Chiao, Präsident von SHEIN U.S. ,,Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser virtuellen Show unsere große Auswahl an Kleidung für Herbst/Winter zu präsentieren und es den Fans zu ermöglichen, stilvolle Mode direkt vom Laufsteg in ihren Kleiderschrank einkaufen zu können."Insgesamt 10 Millionen SHEIN-Punkte werden während der Show exklusiv in der SHEIN-App verlost und sind ab dem 24. September für Markenliebhaber weltweit verfügbar.SHEIN ruft die Fans dazu auf, ihre Lieblingsartikel von ,,SHEIN Live: Front Row" in den sozialen Medien zu veröffentlichen, indem sie das Tagging @sheinofficial und @sheinus und die Hashtags #FrontRowLive, #SHEINFW23 und #SHEINforAll verwenden.Informationen zu SHEINSHEIN ist ein globaler, integrierter Marktplatz, der eine Vielzahl von Mode- und Lifestyle-Einkaufskategorien, die von Kleidung der Marke SHEIN bis hin zu Produkten aus einem globalen Netzwerk von Verkäufern, zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich dafür ein, schöne Mode für alle zugänglich zu machen. Seit 2012 nutzt das Unternehmen seine branchenführende bedarfsorientierte Produktionsmethode für eine intelligentere und nachhaltigere Branche. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie bitte www.SHEINgroup.com (https://www.sheingroup.com/).kate.fosha@sheingroup.comPressekontakt:Kate Foshakate.fosha@sheingroup.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2218400/SHEIN_LIVESTREAM_LOGO_FRONTROW_BLACK_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shein-prasentiert-die-kollektionen-fur-herbstwinter-2023-in-der-per-livestream-ubertragenen-modenschau-shein-live-front-row-301936625.htmlOriginal-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuell