SHEIN BRINGT ERSTE PRODUKTKOOPERATION UNTER DER MARKE EVOLUSHEIN BY DESIGN MIT BRASILIANISCHEM POP-SUPERSTAR ANITTA AUF DEN MARKT

Los Angeles (ots/PRNewswire) -evoluSHEIN X Anitta bietet eine breitgefächerte Auswahl an Modellen aus nachhaltigen Materialien und verantwortungsbewusster HerstellungSHEIN (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__us.shein.com_-3Fref-3Dwww-26rep-3Ddir-26ret-3Dus%26d%3DDwMFaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DdBKcKBYhy_8RKkn1u0f9_oRzH49JG22JqXxmvwMi4-k%26m%3D8OSnUSGdOfKPc-74FgxtUkbsvTWMqSUuSBa7bm1aqik%26s%3D3QuwWlmUlApIQQR014Jj9_Ppd6jJUTtM7L9zUC_9hTg%26e%3D&data=05%7C01%7Clissette.cid%40sheingroup.com%7C8ce36fcd9187424b4e6508db6d2075e2%7Cbfb1863b00574b8ba168a3cb7b362548%7C0%7C0%7C638223758474139181%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QY7%2BDfY3FGgCr0NhvAdIZ%2Bf%2FeSwiPMNTfCx%2FuWYdUzc%3D&reserved=0), ein weltweit agierender Onlinehandel für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Produkte, gab heute die Zusammenarbeit mit dem internationalen Popstar Anitta (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.instagram.com_anitta_-3Fhl-3Den%26d%3DDwMFaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DdBKcKBYhy_8RKkn1u0f9_oRzH49JG22JqXxmvwMi4-k%26m%3D8OSnUSGdOfKPc-74FgxtUkbsvTWMqSUuSBa7bm1aqik%26s%3Dv4mxViBKuxHfZW8fymzZ5fecO_pFbEGeZozOkJYxZT4%26e%3D&data=05%7C01%7Clissette.cid%40sheingroup.com%7C8ce36fcd9187424b4e6508db6d2075e2%7Cbfb1863b00574b8ba168a3cb7b362548%7C0%7C0%7C638223758474295378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JMbGbareABCdHXkBblNfPU6LOfhiAlIWMJdwgcOoC1Y%3D&reserved=0) bekannt. Das Unternehmen wird evoluSHEIN x Anitta auf den Markt bringen, die erste Produktzusammenarbeit im Rahmen der Initiative evoluSHEIN by Design, die den Einsatz nachhaltigerer Materialien und verantwortungsbewusster Herstellungspraktiken unternehmensweit beschleunigt hat. SHEIN arbeitet daran, die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 die Mehrheit der Produkte unter der Marke SHEIN nach dem evoluSHEIN by Design Standard zu beziehen, verantwortungsbewusste Zulieferer zu belohnen und das Bewusstsein seiner weltweiten Fangemeinde von Modeliebhabern zu fördern."Ich freue mich, dass SHEIN einen wichtigen Schritt in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unternimmt", sagte Anitta. "Wir alle wollen toll aussehen und gleichzeitig unsere Erde und die Menschen respektieren."Die neue Kollektion präsentiert die drei wichtigsten umweltorientierten Materialprogramme, die SHEIN im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat:1. Die Modelle aus Recycling-Polyester unterstützen die Abkehr vom ganz neu produzierten Polyester und tragen zur Dekarbonisierungsstrategie von SHEIN bei.2. Waldverträgliche Viskose-Modelle sind Teil des Engagements von SHEIN, Holzfasern von Lieferanten zu beziehen, die keine lebenswichtigen alten Wälder gefährden.3. Mehrere limitierte Modelle werden aus geretteten Textilien hergestellt, die von anderen Modemarken hinterlassen werden, was hochwertigen überschüssigen Stoffen auf kreative Weise einen neuen Zweck verleiht, anstatt sie auf Deponien zu entsorgen oder zu verbrennen.Jedes Stück wird nach dem "evoluSHEIN by Design"-Standard hergestellt, der vorschreibt, dass Kleidung aus mindestens 30 % bevorzugten Materialien bestehen und von Zulieferern hergestellt werden muss, die durch externe Audits eine hohe soziale und ökologische Konformität nachgewiesen haben. Alle Artikel der Kollektion werden in Verpackungen aus recyceltem Anteil versandt."evoluSHEIN by Design unterstützt ein stärker kreislauforientiertes System, das Textilabfälle verringert und den Verbrauch neuer Rohstoffe reduziert", sagte Caitrin Watson, Leiterin für Nachhaltigkeit bei SHEIN. "Unser Ziel ist es, die Umweltauswirkungen unserer Produkte weiter zu reduzieren und gleichzeitig mit anderen Branchenführern zusammenzuarbeiten, um die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben. Die Einführung der Kollektion mit Anitta ist eine Gelegenheit, alternative und bewusste Modeentscheidungen auf eine Art und Weise zu fördern, die für unsere Kunden attraktiv ist und sie auf unserem evoluSHEIN-Weg mitnimmt".Während SHEIN sein Geschäft mit dem Ziel weiterentwickelt, eine wünschenswerte Zukunft in der Mode zu schaffen, die für alle zugänglich ist, berührt evoluSHEIN by Design viele der Prioritäten des Unternehmens in Bezug auf positive Auswirkungen. Zu diesen Prioritäten gehören verantwortungsbewusster Produkteinkauf, Optimierung der Ressourceneffizienz und Möglichkeiten für die Kreislaufwirtschaft und Verbesserung der Lebensbedingungen in Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Diese Ambitionen werden unter anderem in der evoluSHEIN-Roadmap vorgestellt – der ganzheitliche Ansatz von SHEIN zur Bewältigung der kritischsten sozialen und ökologischen Herausforderungen, denen die Modebranche heute gegenübersteht.Weitere Informationen über evoluSHEIN X Anitta finden Sie auf shein.com. Folgen Sie mit in den sozialen Medien mit #evoluSHEINxANITTA auf Instagram @sheinofficial (https://www.instagram.com/sheinofficial/)@shein_us (https://www.instagram.com/shein_us/) und auf TikTok @shein_official (https://www.tiktok.com/@shein_official?lang=en)@shein_us.LADEN SIE HOCHAUFLÖSENDE BILDER der evoluSHEIN x ANITTA-KAMPAGNE HIER HERUNTER (https://www.dropbox.com/sh/lrxksappt0szham/AABIJeFdxoHsTgIUUKaXH9ena?dl=0)INFORMATIONEN ZU SHEINSHEIN ist ein globaler, integrierter Marktplatz, der ausgedehnte Shopping-Kategorien in den Bereichen Mode- und Lifestyle bietet, von Kleidungsstücken der Marke SHEIN bis hin zu Produkten eines weltweiten Verkäufernetzwerks, alles zu erschwinglichen Preisen. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich auch weiterhin dafür ein, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen, indem es seine seit 2012 branchenführende On-Demand-Produktionsmethode weiterentwickelt, um eine intelligentere und nachhaltigere Branche zu schaffen. Sparen Sie Geld. Leben Sie stilvoll!INFORMATIONEN ZU ANITTASeit ihrem Durchbruch in Brasilien vor sechs Jahren hat sich der für den Grammy nominierte internationale Superstar Anitta zur führenden Künstlerin einer neuen Generation lateinamerikanischer Musik entwickelt. Als größter internationaler weiblicher Popstar aus Brasilien hat sie über 64 Millionen Follower auf Instagram und fast 17 Millionen YouTube-Abonnenten angehäuft und mehr als 6 Milliarden Aufrufe erzielt. 