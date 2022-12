SHAMIR WÄHLT 3D-STEREO-VISION-TECHNOLOGIE VON IMDT FÜR SEIN DIGITALES MESSGERÄT DER NÄCHSTEN GENERATION

Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) -Spark™ 4, Shamirs neuestes ultrapräzises digitales Messgerät, nutzt die präzise 3D-Technologie von IMDT, um Augenoptikern eine einfache und effektive Messmethode zu bietenShamir Optical Industry Ltd. (https://shamir.com/us/), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Gleitsichtgläsern und Formen für die Augenoptikindustrie, hat kürzlich sein digitales Messgerät der nächsten Generation angekündigt – das Spark™ 4. Es nutzt ein hochentwickeltes elektrooptisches System, das auf der 3D-Stereovisionstechnologie von IMDT, der besten ihrer Klasse, basiert. IMDT ist ein schnell wachsendes israelisches Technologieunternehmen, das sich auf komplexe Edge-Vision- und KI-Systeme spezialisiert hat.Das fortschrittliche Objektivmesssystem des Spark™ 4 wurde von IMDT entwickelt und erstellt. Durch die Verwendung von proprietärer 3D-Technologie zusammen mit sechs hochauflösenden Kamerasensoren bringt die Vision-Technologie von IMDT die Systemgenauigkeit des Spark™ 4 einen Schritt weiter auf ein nie zuvor dagewesenes Niveau.„Bei Shamir sind wir bestrebt, die innovativsten Produkte für Patienten und Fachleute sowie die besten Messlösungen zu entwickeln", erklärte Elad Asulin, Systemingenieur bei Shamir. „Um unsere neueste und fortschrittlichste Technologie, Spark™ 4, zu ermöglichen, benötigten wir eine flexible End-to-End-3D- und KI-Verarbeitungsplattform. IMDT war aufgrund seiner Expertise und bewährten Fähigkeit zur Entwicklung einer solchen Plattform, was die Ermittlung des richtigen Kamerasensors und anderer Komponenten und deren Integration umfasste, ein natürlicher Partner für dieses Projekt. IMDT hat verschiedene Disziplinen verschmolzen, eine Vielzahl von APIs integriert und eine Benutzeroberfläche geschaffen, die es uns ermöglicht, unsere Produktentwicklung fortzusetzen und in der Zukunft weitere Funktionen hinzuzufügen."„IMDT entwickelt sich mit seinen 3D-, Computer-Vision- und Multisensor-Technologien schnell zu einem wichtigen Akteur in den medizinischen und semi-medizinischen Branchen", so Avi Shimon, CEO und Mitbegründer von IMDT. „Wir sind bestrebt, diese Branchen positiv zu beeinflussen, und wir freuen uns auf weitere potenzielle Kooperationen mit Shamir bei zukünftigen Innovationen und Produktverbesserungen."Informationen zu IMDT IMD Technologies ist auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher und komplexer technologischer Produkte und Lösungen spezialisiert. IMDT wurde 2017 von Avi Shimon, Arnon Tadmor und Ram Boukobza gegründet und vereint mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hardware, Software, Computer Vision und künstliche Intelligenz, um innovative Ideen durch die Entwicklung intelligenter, maßgeschneiderter Geräte und Lösungen zum Leben zu erwecken. IMDT pflegt enge Beziehungen zu führenden Chipherstellern und realisiert sowohl modulare als auch schlüsselfertige Projekte in den Bereichen Medizin, Robotik, Smart Cities, Smart Homes und industrielles IdD auf die effizienteste und kostengünstigste Weise.Weitere Informationen finden Sie auf: www.imd-tec.comoder finden Sie uns auf LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/imd-technologies/Weitere Informationen über Shamir finden Sie auf: https://shamir.com/Kontakt:Avi Shimon, CEO und GründerMobiltelefon: +972 54 678 9679E-Mail: info@imd-tec.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1968947/imdt_spark4.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1968946/imdt_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shamir-wahlt-3d-stereo-vision-technologie-von-imdt-fur-sein-digitales-messgerat-der-nachsten-generation-301705001.htmlOriginal-Content von: IMD Technologies, übermittelt durch news aktuell