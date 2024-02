SG Fleet Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sg Fleet-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,53, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Sg Fleet-Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sg Fleet bei 2,37 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,46 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,8 Prozent und die zum GD50 beträgt +4,68 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hin, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge als auch auf die langfristige Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher für die Sg Fleet-Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.