SG Fleet Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Sentiment und Buzz um Sg Fleet haben in den letzten Monaten zu einer neutralen Einschätzung geführt. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu dieser Bewertung geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sg Fleet bei 2,3 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,26 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 liegt bei 2,41 AUD, was einen Abstand von -6,22 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge gezeigt. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sg Fleet beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sg Fleet liegt der RSI7 bei 71,43 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sg Fleet-Wertpapier daher eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.