SG Fleet Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Sg Fleet-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,31 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,37 AUD weicht um +2,6 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, für den der letzte Schlusskurs von 2,41 AUD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Abweichung von -1,66 Prozent führt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sg Fleet liegt derzeit bei 7,69 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Sg Fleet-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Sg Fleet-Aktie veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Sg Fleet befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".