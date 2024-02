SG Blocks Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Safe & Green-Aktie wird in verschiedenen Bereichen aufgrund ihrer aktuellen Leistung bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die technische Analyse zeigt negative Bewertungen, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 30,41 Prozent abweicht und der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Eine weitere negative Einschätzung ergibt sich aus dem Sentiment und Buzz, wo eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate festgestellt wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch eine neutrale Bewertung für die Safe & Green-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Safe & Green-Aktie.