SG Blocks Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für das Unternehmen Safe & Green. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Schwankungen frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Safe & Green jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Safe & Green feststellen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,49 USD für den Schlusskurs der Safe & Green-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,32 USD, was einem Unterschied von -34,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,42 USD) liegt mit einem Schlusskurs von 0,32 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -23,81 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Safe & Green daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividende liegt Safe & Green mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche (17,05 %). Diese Differenz von 17,05 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich also für das Unternehmen Safe & Green eine überwiegend neutrale bis negative Bewertung in den verschiedenen Bewertungskategorien.