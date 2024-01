SG Blocks Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Safe & Green wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Safe & Green in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Safe & Green-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 44, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 69,71 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem Gesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Safe & Green.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Safe & Green-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,49 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein anderer Wert, der zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Safe & Green basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.