SG Blocks Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Aktie von Safe & Green weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage, da der aktuelle Schlusskurs von 0,471 USD nahe am Durchschnittswert von 0,49 USD liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 0,471 USD unter dem Durchschnittswert von 0,5 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 44,44 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 69,71 Punkten. In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.