SG Blocks Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Safe & Green-Aktie wird derzeit auf Basis einer technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 0,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,471 USD liegt damit nur um 3,88 Prozent darunter. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt beträgt hier 0,5 USD, was zu einer Abweichung des letzten Schlusskurses um 5,8 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Safe & Green derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,95 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt sich eine neutrale Einschätzung für Safe & Green.

Zusammenfassend ergibt sich für die Safe & Green-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividendenrendite und eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.