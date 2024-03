SG Blocks Aktie: Da kann man verrückt werden!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Safe & Green eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Safe & Green daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Safe & Green beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Das Internet hat einen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien. Bei Safe & Green wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen und daher eine positive Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgeleitet. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Safe & Green beträgt der 7-Tage-RSI 67,63 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,74 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Safe & Green daher von der Redaktion unterschiedliche Bewertungen für die Anlegerstimmung ("Gut"), die Dividendenpolitik ("Neutral") und das langfristige Stimmungsbild ("Schlecht").