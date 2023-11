SG Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Aktie von Sg basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,58 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,59 HKD um -27,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,83 HKD, was einer Abweichung von -8,48 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Aktie von Sg eine Rendite von 11,16 Prozent auf, was mehr als 0 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,89 Prozent, wobei Sg mit 9,73 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sg. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Sg ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 235,48 auf, was 553 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (36,07). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.