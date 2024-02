SG Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Sg-Aktie: Der Wert beträgt derzeit 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Sg auf dieser Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Sg daher ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, ist ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Sg auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sg weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Sg bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sg eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sg daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sg von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sg mit einer Rendite von 11,16 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um mehr als 16 Prozent darüber liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,11 Prozent. Auch hier liegt Sg mit 7,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.