SGT German Private Equity-Aktie: Diesem Verlangen kommt die Gesellschaft gerne nach!

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private-Equity-Vermögensverwalter, hält 11.052.200 eigene Aktien und nimmt auf Wunsch ihres Großaktionärs SGT Capital LLC (SGTLLC) die Beschlussfassung über die Einziehung dieser 11.052.200 SGF-Stückaktien in die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2022 auf. Wenn die Hauptversammlung zustimmt, wird sich die Gesamtzahl der Aktien von 60.854.000 auf 49.801.800 reduzieren… Hier weiterlesen