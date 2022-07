SGT German Private Equity-Aktie: Aktionäre können sich über eine Dividende freuen!

Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private-Equity-Vermögensverwalter, schlägt ihren Aktionären in der Hauptversammlung am 18. August 2022 erstmals die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2 Cent je Aktie vor. Aktienrückkaufangebot Außerdem hält SGT German Private Equity an ihrer Absicht fest, ihren Aktionären im 3. Quartal 2022 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zu unterbreiten. Das geplante… Hier weiterlesen