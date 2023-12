SGS Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die technische Analyse der Sgs Sa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 73,38 CHF um -8,96 Prozent vom GD200 (80,6 CHF) entfernt ist, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 75,26 CHF auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -2,5 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Sgs Sa daher als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Sgs Sa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,45 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einer Differenz von 18 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 28 kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Sgs Sa derzeit 4, was eine positive Differenz von +1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv und vergeben hierfür ein "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich bei Sgs Sa eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene führt.