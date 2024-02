SGS Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

In den letzten Wochen wurde bei SGS SA keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Was die Dividende betrifft, so hat SGS SA derzeit eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Professionelle Dienstleistungen) wird SGS SA als unterbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,71 im Vergleich zum Branchen-KGV von 29,21, was zu einer "gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 78,86 CHF für die SGS SA-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 82,68 CHF, was zu einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des 50-Tages-Durchschnitts, was zu einem "gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält SGS SA daher eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.