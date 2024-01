SGS Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die Dividende von SGS SA zeigt aktuell ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine positive Differenz von +1,52 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von SGS SA daher als "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. SGS SA weist hier einen Wert von 23,26 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 29,2. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber SGS SA eingestellt waren. Mit insgesamt drei positiven und zehn negativen Tagen, sowie vorwiegend negativen Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen, erhält SGS SA eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält SGS SA von unserer Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von SGS SA derzeit bei 79,7 CHF liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 72,78 CHF liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,68 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 74 CHF, was zu einem Abstand von -1,65 Prozent und einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält SGS SA insgesamt die Gesamtnote "Neutral".