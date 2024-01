SGS Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der SGS SA-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für SGS SA somit ein "Gut" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die SGS SA-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 56,92). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Investoren, die in die SGS SA-Aktie investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 4,21 % profitieren, was einem Mehrertrag von 1,56 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 79,75 CHF für den Schlusskurs der SGS SA-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 72,54 CHF, was einen Unterschied von -9,04 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (74,07 CHF) zeigt hingegen einen nahen Wert zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die SGS SA-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.