SGS Aktie: Am Scheideweg

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der SGS SA ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die SGS SA-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,32 und ein Wert für den RSI25 von 58,81. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die SGS SA mit 4,21 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,68 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die SGS SA-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der SGS SA liegt bei einem Wert von 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 28,69) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die SGS SA-Aktie damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die SGS SA-Aktie. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.